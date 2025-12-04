אחרי שהתנגד לרפורמת החלב - הפרסה של השר בן גביר

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתכנן לעקוף את הלובי החקלאי בליכוד כדי להעביר את רפורמת החלב בוועדות הכנסת - דרך הוועדה למיזמים ציבוריים בראשות חבר הכנסת אוהד טל ממפלגתו. דנה ירקצ'י הביאה הערב (חמישי) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים.

השרים שהביעו התנגדות לרפורמת החלב, ביניהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, עשו פרסה - וסמוטריץ' נחל הצלחה בדיוני הממשלה. אולם המכשול שעומד כעת בפניו הוא להעביר את הרפורמה בכנסת. הלובי החקלאי מאוד חזק בקרב חברי הכנסת, במיוחד בקרב חברי הליכוד.

סמוטריץ חושש להעביר את הרפורמה בוועדת הכספים של מילביצקי או וועדת הכלכלה של ביטן, ולכן כעת ינסה לעקוף את המכשול הזה ולהעביר את הרפורמה דווקא בוועדה למיזמים ציבוריים שבראשותה עומד כאמור חבר כנסת מטעם הציונות הדתית.

