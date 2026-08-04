סערה נרשמה היום (שלישי) בגוש מתנגדי נתניהו, כאשר יו"ר "ישראל ביתנו", אביגדור ליברמן, אמר בכנס "תקומה לישראל" שהתארח בו כי "התרומה הכי גדולה של יאיר גולן לניצחון הגוש תהיה אם הוא ישתוק". גולן מצידו תקף: "הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו".

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ליברמן נשאל אם הוא יהיה מוכן שבממשלה עתידית שתוקם תיקי הביטחון, ביטחון הפנים או המשפטים ילכו למפלגת "הדמוקרטים" של יאיר גולן. ליברמן הבהיר:" אמרתי בצורה ברורה מאוד - לא ולא. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת". על הערת המראיין כי בתקופה האחרונה ניכר שהוא בוחר לעיתים קרובות לתקוף את יאיר גולן השיב: "אני מוכן לפרגן לו, רק שישתוק. זו התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו".

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יו"ר "הדמוקרטים" התייחס לדברים בפוסט ברשת X: "איווט, הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו. אוריך אומר שהדמוקרטים לא לגיטימיים כי הוא רוצה למחוק מנדטים מגוש השינוי ולהחזיר את נתניהו לשלטון. במקום לשחק "אוריך אמר" הגיע הזמן להפסיק להדהד את המסרים שלו. אפשר לריב עכשיו ולתת לנתניהו עוד קדנציה, ואפשר לעבוד כגוש, לנצח ואז להתווכח בממשלה. אנחנו בוחרים בניצחון".