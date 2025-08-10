עידן רול פורש מהפוליטיקה: "חובה להשיב את החטופים"

מומלצים -

חבר הכנסת עידן רול מ"יש עתיד" הודיע היום (ראשון) כי הוא פורש מהכנסת ומהחיים הפוליטיים, ולא יתמודד בבחירות הבאות. רול, שכיהן יותר משש שנים בכנסת ובממשלה, הסביר כי בחר לעזוב כבר כעת, בתחילת פגרת הקיץ, מתוך תחושת אחריות. "מן הראוי בעיני לעזוב כבר עכשיו בתחילת הפגרה", כתב בפוסט שבו הודיע על החלטתו.

במהלך כהונתו שימש רול כסגן שר החוץ וכחבר בוועדת חוץ וביטחון. לדבריו, פעל לחיזוק ההסברה הישראלית, בניית קשרים עם דור מנהיגים צעיר ברחבי העולם, וחיזוק הסכמי אברהם תוך התמקדות בטכנולוגיה וחדשנות. בנוסף, הוביל מהלכים לקידום זכויות הקהילה הגאה והציג לעולם את מה שכינה "ליברליזם מפוכח" - שילוב בין קידום זכויות אדם לבין עמידה בלתי מתפשרת על ביטחון המדינה.

רול התייחס לתקופה שבה כיהן כ"שנים מאתגרות ומורכבות", שכללו חמש מערכות בחירות, מגפה עולמית ומלחמת חרבות ברזל שהחלה ב־7 באוקטובר. הוא הביע תקווה שבבחירות הקרובות תקום בישראל "ממשלה ציונית רחבה" שתאחד את העם, תפעל לצמצום הקרע החברתי ותעבוד למען כלל אזרחי המדינה.

בנוסף, הדגיש את הצורך הדחוף בהשבת כל החטופים מעזה: "חובה עלינו להשיב את אחינו משבי חמאס - את כולם. זהו ערך עליון. עם שלם ממתין להם בלב שבור ועיניים כלות".

בסיום הודעתו ביקש לסייע לעמותת "צו כושר", המסייעת ללוחמי מילואים לעבד את חוויות השירות דרך אימונים משותפים: "מדובר בעמותה שמצילה נפשות".

נזכיר, כי בחודש ינואר האחרון, רול הודיע על פרישתו ממפלגת "יש עתיד". מאז ועד היום, הוא פעל כסיעת יחיד בכנסת. בפוסט שפרסם אז ברשת X כתב: "אני מודה ללפיד על הדרך המשותפת ועל הזכות לשרת לצידו את המדינה".