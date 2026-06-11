תקבל תקציב נפרד ותהיה כפופה ליועמ"ש: כך תופרד מח"ש מהפרקליטות

הצעת החוק להפרדת מח"ש מהפרקליטות אושרה הבוקר (חמישי) בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 39 מתנגדים. יוזם ההצעה, ח"כ משה סעדה, מסר: "זהו יום בשורה לעם ישראל כולו, החוק יחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט".

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במסגרת החוק, מוצע להקים את המחלקה לחקירות שוטרים כגוף עצמאי במשרד המשפטים, בעל תקציב נפרד, ולהסמיכו לחקור ולהעמיד לדין שוטרים בגין עבירות פליליות, לרבות עבירות קלות. עוד מוצע לקבוע מנגנון חדש למינוי מנהל המחלקה באמצעות ועדת איתור ייעודית, וכן ליצור תפקיד של ממונה על תיאום בעניין חקירת שוטרים, שיהיה מוסמך להכריע במחלוקות בין מח"ש לבין גופי חקירה ותביעה אחרים ולהורות, במקרים המתאימים, על העברת תיקים בין הגופים.

בנוסף, מוצע להפריד את מח"ש ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה, כך שהסמכויות הפליליות הנתונות כיום ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליטות בתיקים המטופלים יועברו למנהל המחלקה. עררים על החלטות מח"ש לסגור תיק יוגשו לממונה על התיאום.

כמו כן, המחלקה תהיה כפופה להנחיות הכלליות של היועמ"ש ופרקליט המדינה, למעט כאשר ההנחיות מעניקות סמכות לגורם חיצוני למחלקה. כמו כן, מוצעים תיקונים הנוגעים לאזרוח מלא של מח"ש, וכתוצאה מכך גם הוראות בעניין הגישה של עובדיה למערכות המידע של המשטרה.

ח"כ משה סעדה הוסיף: "היום אנחנו עושים רפורמה. מתקנים את מערכת אכיפת החוק. לא יהיו עוד עבריינים בשירות החוק, לא יהיו אנשים מעל החוק. במדינת ישראל כולם יהיו שווים בפני החוק. אין מחלוקת כיום שמח"ש אינה מתפקדת וחייבת לעבור שינוי. המערכת הזו סטתה מהמסלול הערכי שלה...".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בשנים האחרונות, דוחות של מבקר המדינה, הדוחות השנתיים של הסניגוריה הציבורית וכן דוח של הצוות שהוקם בממשלה לבחינת המחלקה לחקירות שוטרים (פורסם בפברואר 2025), הצביעו על ליקויים בטיפול המערכתי בעבירות שוטרים. בכלל זה, דעת הרוב בצוות הממשלתי האמור שעסק בכך, הדגיש את הקושי העולה מכפיפותה של מח"ש לפרקליטות, ואת הקשר ההדוק בין הפרקליטות למשטרה, ועל כן המליץ להפריד את המחלקה מכפיפות לפרקליטות ולכוננה כגוף עצמאי".