לאחר מכתב היועמ"שית: הפנייה של מזכיר הממשלה לשרים על הגיוס

לאחר מכתב היועמ"שית: מזכיר הממשלה יוסי פוקס פרסם הבוקר (שני) מכתב לשרים, בו ביקש לקבל המלצות על צעדי אכיפה משלימים בהיבט הכלכלי למשתמטים מגיוס. "בשים לב לדחיפות הנושא, נודה על קבלת התייחסות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בתוך שבוע ימים", כתב.

כאמור, המסמך נשלח ברקע דיון של צוות השרים ביישום הוראות בג"ץ בנושא, במהלכו פוקס שאל את נציג הייעוץ המשפטי, עורך הדין גיל לימון, כיצד הוא ממליץ לקיים את החלטת בית המשפט בנושא. עורך הדין לימון השיב כי יש לפנות לכל משרדי הממשלה, לבקש מהם להגיש הצעות - ולבחון את הפרטים.

מזכיר הממשלה השיב לו: "בסדר גמור. נשלח מכתב. נקבל תשובות, נבחן בצוות השרים את כל התשובות ונעלה המלצות לממשלה כדי שתחליט. להערכתי, עד שכל זה יסתיים, כבר יהיה חוק והנושא יתייתר. אבל אם זה מה שאתה מציע, אני מבצע".

כזכור, לאחרונה הועבר ליועמ"שית לממשלה מסמך שחושף קשיים משמעותיים באכיפת חוקי הגיוס במגזר החרדי. לפי המסמך, המשטרה אינה מאפשרת למשטרה הצבאית לבצע מעצרי עריקים בשכונות חרדיות, בשל בעיות תיאום ואי מתן אישורים לפעולות מעצר.

במסמך נכתב כי קיימים "קשיים משמעותיים בתיאום בין משטרת ישראל למשטרה הצבאית בתיאום פעולות מעצר בשכונות החרדיות", וכי שוטרים צבאיים אינם מקבלים אישור לפעול באזורים אלו לצורך מעצר עריקים.