ש"ס ניסתה לטרפד את העלאתם של אלפי עולים חדשים למדינה

פרסום ראשון: הממשלה התעכבה במשך זמן רב באישור עלייתם של 5,000 מבני קהילת בני המנשה למדינת ישראל, זאת למרות שהתקציבים הדרושים כבר הושגו. מקור העיכוב היה לחץ משמעותי שהפעילה מפלגת ש"ס על בכירי הממשלה, בדרישה שלא לאשר את המהלך ללא הכללת תקן מיוחד ל"רועה רוחני" מטעם משרד הדתות - משרד הנמצא בשליטת המפלגה. לא מן הנמנע שהתפקיד עשוי היה להימסר לאדם המזוהה עם ש"ס.

מש"ס נמסר בתגובה: "לא ביקשנו למנות איש מטעמנו, אך אנו סבורים שקהילת בני מנשה, כמו קהילת יוצאי אתיופיה, זקוקה ומגיעה לה דמות רוחנית מתוכה, שתלווה את בני הקהילה בתהליכי הגיור, ההלכה והקליטה".

"על פי ההלכה ועל פי הסדרי המינהל התקינים במדינת ישראל, הגורם שאמור למנות ולהסמיך דמות רוחנית כזו הוא נשיא בית הדין הרבני הגדול, שהוא הסמכות העליונה לגיור ולא משרד הדתות".

לצערנו, משרד הקליטה דרש שהמינוי יהיה מטעמם, אף שאין להם כל קשר או סמכות בתחום זה. בשל כך, המהלך לא קודם, אף שאנו מקווים שבעתיד הקרוב גם לקהילה היקרה הזו תהיה הנהגה רוחנית מסודרת מתוך שורותיה, שתסייע להם בתהליך קליטתם בארץ. כפי שנמסר לנו, ההחלטה הרשמית בנושא קהילת בני מנשה תובא ביום ראשון לממשלה.", נמסר מש"ס.