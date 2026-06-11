ח"כ אריה דרעי מש"ס יצא הבוקר (חמישי) במתקפה על הליכוד, כשהצהיר בעיתון "הדרך" של המפלגה כי "לצערנו לח"כים הערבים יש יותר הבנה בערך לימוד התורה מאשר כמה מח"כי הליכוד". בנוסף, התחייב לבוחריו: "נהפוך כל אבן - עד סוף מושב הקיץ, כדי לעצור את המעצרים של לומדי התורה".

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נזכיר כי מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה, שיוזמים חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (יהדות התורה), ונתמכת על ידי כלל סיעות הקואליציה. 56 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה, אל מול 43 מתנגדים מהאופוזיציה. ההצעה תועבר כעת לוועדת הכנסת כדי לקבוע איזו ועדה תכין אותה לקריאה ראשונה.

אולם מעבר לחוק עצמו, מי שגנבו את ההצגה היו דווקא חברי הכנסת מהסיעות הערביות. באופוזיציה סימנו מיד את היעדרותם הגורפת של חברי הכנסת הערבים מההצבעה הגורלית, ותקפו בחריפות: "יש דיל חרדי-ערבי מתחת לשולחן". על פי הטענות, חברי הכנסת הערבים נעדרו מההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, בדיוק כפי שנעדרו מההצבעה הסוערת על "חוק המעונות".

במקביל, מאות חרדים קיצוניים הפגינו אתמול במספר מוקדים ברחבי הארץ, זאת במחאה על מעצר עריקים מגיוס. כשעה לאחר תחילת ההפגנות, נסגרו כלל הכוללים של העדה החרדית, זאת במטרה לאפשר לתלמידים להצטרף להפגנה.

מספר שעות לאחר תחילת הפגנות המחאה, שוחרר ממגרש הרוסים עצור חרדי, שלטענת המפגינים במקום הוחזק בשל עריקותו משירות בצה"ל - והכוונה היתה להעביר אותו לידי המשטרה הצבאית.