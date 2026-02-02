מהומה בכנס של בנט, שתקף: "נתניהו, תהיה גבר ואל תשלח פעילים"

פעילי ליכוד הגיעו הערב (שני) לכנס של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בראשון לציון והפריעו לדבריו. בין היתר קראו לו שהוא "יושב עם האחים המוסלמים".

בנט הגיב לפעילים ואמר: "זו שיטה חדשה להרוס כנסים. זאת אלימות בלתי מתקבלת על הדעת וזה לא מכבד. זאת לא הדרך שלנו. אני מטביח שאני מוכן לענות על כל שאלה, אבל בדרך ארץ, כי דרך ארץ קדמה לתורה".

עוד הוסיף בנט: "אני הצעתי לנתניהו לעשות דיבייט. במקום לעשות דיבייט שהוא פוחד לעשות אז הוא שולח פעילים להפריע, תהיה גבר תתמודד איתי - אל תשלח פעילים בתשלום. אני מוכן להתמודד עם ביבי על כל נושא, אבל לא דרך פעילים בתשלום, זה לא להיות גבר".

כזכור, ראש הממשלה לשעבר אמר בכנס פעילים בעיר כרמיאל כי הוא מזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות לקראת הבחירות הקרובות.

"מעניין אותי מדינת ישראל. אני מציג חזון חיובי - מול הכאוס ברדק ושנאה - אני מציג עתיד ותקווה", אמר בנט, "אני לא מחפש להשפיל את נתניהו, אני מתכוון להחליף אותו. אני צריך להביא את כולם ואני לא רוצה לרמוס אף אחד. פשוט לנצח", הסביר בנט.