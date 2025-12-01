הנשיא הרצוג בהתייחסות ראשונה לחנינה: "אשקול אך ורק את טובת המדינה"

כיממה לאחר החשיפה ב-i24NEWS שראש הממשלה הגיש בקשה לחנינה ועורר סערה במערכת הפוליטית ובציבור הישראלי, נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (שני) לראשונה לבקשה.

בדבריו, הנשיא הבטיח כי בקשת החנינה "תטופל בצורה הטובה והמדויקת ביותר. אני אשקול אך ורק את טובת המדינה והחברה הישראלית, ולנגד עיניי רק מדינת ישראל וטובתה".

כמו כן דיבר הנשיא על השיח שהתעורר בקרב הציבור והמערכת הפוליטית, וגם על הקיטוב שנוצר בחברה הישראלית בעקבות משפט נתניהו: "ברור לי שהיא (בקשת החנינה) מטלטלת הרבה ציבורים בארץ, והיא מעוררת ויכוח. שיח אלים לא משפיע עליי, ושיח מכבד מעורר דיון. אני מזמין את עם ישראל להביע את דעתו בעניין, אך בהתאם".

כזכור, בעקבות בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, חברי הקואליציה קראו לנשיא המדינה להיענות בחיוב לבקשתו, בעוד קולות האופוזיציה אמרו כי אישור החנינה לא יכול להגיע ללא הודאה באשמה ופרישה של נתניהו מהחיים הפוליטיים. כמו כן, התקבצו עשרות מפגינים מול ביתו של הנשיא בתל אביב ודרשו ממנו לסרב לבקשת החנינה.