"יכאב להם כשנשטח את הדאחייה": הדיון הסוער בקבינט

על רקע המצב המתוח בצפון והפרות הפסקות האש הבלתי פוסקות של חיזבאללה, ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני התכנסה אמש (שלישי) ולוותה בחילופי דברים סוערים בין חברי הממשלה.

בין השרים התגלו חילוקי דעות בנוגע לתגובה הישראלית בלבנון כאשר השר אלי כהן פתח ואמר: "מוזר שאנחנו צריכים להישמר כשהם פוגעים בנו תוך כדי הפסקת אש. הם אלה שמפרים אותה - ואנחנו צריכים להבליג? למדינת ישראל יש זכות מלאה לפעול".

השרה מירי רגב האשימה את ממשלת לבנון, כשאמרה: "מה לבנון עושה נגד חיזבאללה?”. השר איתמר בן גביר ניסה להשיב: "הם לא עושים כלום! יש להם שני שרים מטעם חיזבאללה - זו האמא של הדלת המסתובבת".

בשלב זה, השרה אורית סטרוק התערבה: "צריך לחפש מה כואב להם". שר הביטחון ישראל כ”ץ ניסה להשיב: "כואב להם שלוקחים להם שטח". השר בן גביר הוסיף: "יכאב להם כשנשטח את הדאחייה. נעשה שם מה שעשינו ברפיח, ונזיז אוכלוסייה. אני מבין שיהיו מי שלא יאהבו את זה, אבל הקו האדום הוא פגיעה בחיילים ובאזרחים שלנו". השר אבי דיכטר התייחס למערכת הביטחון: "צריך לבחון האם המהלכים שצה”ל מציע אכן מספיקים".

השר אלי כהן סיכם: "אין מנוס אלא להכות גם בחיזבאללה וגם בממשלת לבנון - שהם ישלמו את המחיר. לבנון היא מדינה ריבונית, והיא אחראית למה שיוצא משטחה. צריך לפגוע גם בתשתיות שלהם".