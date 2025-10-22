פרסום ראשון: בכירה נוספת עוזבת את המשרד לביטחון לאומי

רונית עובדיה, ראש הרשות הלאומית לביטחון קהילתי - פורשת מתפקידה • גורם בסביבת בן גביר מסר ל-i24NEWS: "היא לא יישמה את מדיניות השר" • לאורך כהונתו של בן גביר התחלפו מספר בכירים במשרד ובגופים הכפופים לו

משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה