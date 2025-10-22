פרסום ראשון: בכירה נוספת עוזבת את המשרד לביטחון לאומי
רונית עובדיה, ראש הרשות הלאומית לביטחון קהילתי - פורשת מתפקידה • גורם בסביבת בן גביר מסר ל-i24NEWS: "היא לא יישמה את מדיניות השר" • לאורך כהונתו של בן גביר התחלפו מספר בכירים במשרד ובגופים הכפופים לו
משה שטיינמץפרשן לענייני משטרה
רונית עובדיה, ראש הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי - פורשת מתפקידה.
עובדיה מונתה לפני שלוש שנים לתפקיד על ידי השר לביטחון לאומי דאז, עומר בר לב. גורם בסביבת בן גביר מסר ל-i24NEWS: "היא לא יישמה את מדיניות השר".
לאורך כהונתו של בן גביר התחלפו מספר בכירים במשרד לביטחון לאומי ובגופים הכפופים לו, בהם מנכ"ל המשרד שלמה בן אליהו, ממלא מקום מנכ"ל המשרד, ראש אגף כלי יריה ואחרים.
