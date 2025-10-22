פרסום ראשון: בכירה נוספת עוזבת את המשרד לביטחון לאומי

רונית עובדיה, ראש הרשות הלאומית לביטחון קהילתי - פורשת מתפקידה • גורם בסביבת בן גביר מסר ל-i24NEWS: "היא לא יישמה את מדיניות השר" • לאורך כהונתו של בן גביר התחלפו מספר בכירים במשרד ובגופים הכפופים לו

משה שטיינמץ
משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
בן גביר, ארכיון
בן גביר, ארכיוןיונתן זינדל/פלאש 90

פרסום ראשון: רונית עובדיה, ראש הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי - פורשת מתפקידה.

עובדיה מונתה לפני שלוש שנים לתפקיד על ידי השר לביטחון לאומי דאז, עומר בר לב. גורם בסביבת בן גביר מסר ל-i24NEWS: "היא לא יישמה את מדיניות השר".

Video poster
ההפקרות בנגב: תיעוד העימות הסוער בין תושבים לשר בן גביר i24NEWS

לאורך כהונתו של בן גביר התחלפו מספר בכירים במשרד לביטחון לאומי ובגופים הכפופים לו, בהם מנכ"ל המשרד שלמה בן אליהו, ממלא מקום מנכ"ל המשרד, ראש אגף כלי יריה ואחרים.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות