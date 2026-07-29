בעקבות הדרת ערוץ 14: השופט סולברג נגד מפלגת "הדמוקרטים"

בעקבות הדרת עיתונאי ערוץ 14 מסיקור הפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים", יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון השופט נעם סולברג, פרסם איגרת בעניין גישה שיוויונית לסיקור מערכת הבחירות.

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השופט סולברג כתב כי "כלי התקשורת - בטלוויזיה, ברדיו, בדפוס, במרחב המקוון - הם אמצעי חשוב ומרכזי להעברת מידע לציבור על הנעשה, כדי שנוכל לבחור בחירה מושכלת בהגיע העת. חופש הביטוי וחופש העיתונות אינם רק זכות של הגופים הדוברים; הם מגשימים את חופש המידע של כל בוחרת ובוחר ומסייעים למימוש מהותי של הזכות לבחור ושל הזכות להיבחר".

"יתר על כן, ריבוי נקודות המבט בתקשורת מסייע להעניק לבוחרות ולבוחרים נקודות מבט מגוונות על הסוגיות הנדונות ועל המתמודדים בבחירות, וכך לשפר את קבלת ההחלטה לקראת הטלת המעטפה לקלפי", הוסיף.

"הזכות לדעת אינה של העיתונאי. היא זכותם של הקוראות והקוראים, המאזינות והמאזינים, הצופות והצופים, ובבוא העת - של המצביעות והמצביעים. עיתונאי שנמנעת ממנו הכניסה אינו נותר בחוץ לבדו; הציבור שהוא משרת נותר בחוץ עימו", כתב סולברג.