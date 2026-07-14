תוכנית המגירה של החרדים: הפנייה לנשיא להפסיק את מעצרי העריקים | פרסום ראשון

למרות העברת החוק להקפאת מעצרי העריקים שאושר היום (שלישי) בכנסת, החרדים נערכים לאפשרות של פסילת החוק וקידמו בימים האחרונים תוכנית מגירה - פנייה לנשיא המדינה לפעול להפסקת מעצרי העריקים.

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ארגון "ועדת הישיבות", הארגון הרשמי מטעם החרדי לשיח בין הישיבות לצה"ל, פנה במכתב חריג לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה להתערב בנושא ולסייע בהפסקת המעצרים. הארגון דרש את התערבותו של הנשיא: "לא ניתן להשלים עם מצב בו ציבור הגון וישר שלא דבק בו רבב חטא ועוון - ימצא את מקומו מאחורי סורג ובריח", נכתב.

עוד הוסיפו, כי "בעמידה מאחורי מילות החוק היבשות, נחרץ דינם של רבבות אנשים הגונים וישרים שלא פשעו ולא חטאו, לחריצת דינם כאחרון הפושעים".

בוועד הישיבות התריעו במכתב לנשיא: "אנו עדים לשיח מתגבר בקרב ציבור גדול של אנשי עשייה נורמטיביים ושומרי חוק, שהמצב הנוכחי שינה אצלם דפוסי המחשבה והביאם לכדי הרהורים והזדהות עם הקבוצות הקיצוניות ביותר".