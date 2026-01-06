נתניהו מעלה הילוך: בוחן רוב לחוקים ובמקביל נערך לבחירות

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא זה שיקבע את מועד הבחירות - אם בכלל. על רקע המתיחות מול המפלגות החרדיות והאפשרות שיחזרו לאופוזיציה ויתמכו בחוק לפיזור הכנסת, בקואליציה מבהירים היום (שלישי) כי גם במקרה כזה ניתן יהיה לעכב את פיזור הכנסת למשך מספר חודשים. המשמעות: לנתניהו שליטה על לוח הזמנים הפוליטי.

בלשכת ראש הממשלה מבהירים כי נתניהו בוחן בימים אלו האם יש לקואליציה רוב יציב להעברת חוק התקציב וחוק הגיוס. בהתאם לכך, הוא הנחה להתחיל כבר בשבוע הבא בדיונים אינטנסיביים על שני החוקים, במטרה להגיע להבנות ולהתחיל בהצבעות בוועדות ובמליאת הכנסת בתוך כשבועיים.

נתניהו מבקש "לספור אצבעות": לבדוק האם המפלגות החרדיות יתמכו בחוק הגיוס, האם כל חברי הליכוד יצביעו עם הקואליציה, והאם ניתן להשלים את החקיקה עד סוף חודש ינואר - יעד קריטי להמשך כהונת הממשלה.

במקביל, בלשכת ראש הממשלה נערכים גם לתרחיש שבו המהלך ייכשל. במקרה כזה, גורמים בסביבת נתניהו אומרים כי קיימת היערכות לבחירות שיתקיימו בסוף חודש מאי או בתחילת חודש יוני. אם עד סוף החודש יתברר שאין רוב לחוקים, נתניהו צפוי להודיע על מועד מוסכם לבחירות.