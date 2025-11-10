הקמפיין נגד דרעי: מתקפה חריפה של החרדים בגלל המעצרים
מתקפה מאורגנת נגד יושב ראש ש"ס בעקבות ההתקדמות במגעים לחקיקת חוק הגיוס • בין היתר, הוא נתפס כפשרן בעוד שבישיבות הספרדיות סבורים שתלמידיהם ייפגעו בראש ובראשונה • ארי קלמן על הסערה ברחוב החרדי • צפו
ארי קלמןכתב לענייני חרדים
הקמפיין נגד דרעי: מתקפה חריפה ומאורגנת בציבור החרדי נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, בעקבות מעצרי עריקים וההתקדמות במגעים לחקיקת חוק הגיוס. בין היתר, הוא נתפס כפשרן, בעוד שבישיבות הספרדיות טוענים שתלמידיהם ייפגעו בראש ובראשונה. כתבנו ארי קלמן דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" על הסערה ברחוב החרדי. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד
