דרעי מגיב לראשונה לחשיפת i24NEWS: "לימוד התורה הוא יסוד קיומו הרוחני והבטחוני של עם ישראל"

יו"ר מפלגת ש"ס, אריה דרעי, הגיב היום (שני) לראשונה לסרטון שנחשף ב-i24NEWS, בו הוא צולם קורא לצעירים חרדים שלא להתגייס: "הרב דרעי מעולם לא קרא להשתמטות או לאי־שירות. הוא נשא דברי חיזוק בפני תלמידי ישיבה קטנה בירושלים, בני 15–16".

למרות שדרעי צולם והוקלט בדמותו וקולו, במפלגת ש"ס מכחישים מכל וכל את הפרסום. "לכל המפיצים את השקר כאילו הרב אריה דרעי עודד להשתמטות – עלילת כזב! דרעי הדגיש כי לימוד התורה הוא יסוד קיומו הרוחני והביטחוני של עם ישראל".

"כחבר קבינט מדיני־ביטחוני ותיק, הרב דרעי פועל לילות כימים למען ביטחון ישראל ושמירת חיי חיילי צה"ל", נמסר בהודעת המפלגה. "ש"ס צועדת לאורו של מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א, שזעק בתקיפות נגד כל פגיעה בלומדי התורה ומאידך העריך מאוד את חיילי צה"ל המוסרים נפשם למען העם - ותמיד ברך אותם בחום".

בשבוע שעבר חשפנו ב-i24NEWS כיצד דחק חבר הכנסת, הנמצא כמשקיף קבוע בקבינט המנהל את המלחמה, דוחק בצעירים חרדים שלא להתגייס. "לתרום בגלל המלחמה? חלילה וחס. מי שנושא בעול זה אתם - לומדי התורה", אמר דרעי.

"שחלילה לא יעלה על דעת של אף אחד מכאן - אולי בשעה כזו שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה ה"י, שאף אחד לא יהיה איזה הווה אמינא של איזה רפיון, אולי באמת צריך לעשות משהו אחר. אולי צריך לתרום חלילה וחס. משתמטים. לא נושאים בעול - מי שנושא בעול זה אתם לומדי התורה", אמר.