"סכין בגב המשפחות השכולות": האופוזיציה נגד חוק של קלנר

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (ראשון) את "הוועדה הלאומית", שהציג מוקדם יותר היום חבר הכנסת אריאל קלנר. "חמישה עמודים של הצעת חוק עם שורה תחתונה אחת: הנחקרים ממנים את החוקרים. זהו סכין בגבן של המשפחות השכולות ושל כל עם ישראל", אמר בנט.

"ההנהגה לא תברח מאחריותה ללמעלה מעשור של אובדן ההרתעה, להעברת מזוודות מזומנים לחמאס ולבניית מפלצות טרור על גבולותינו", תקף בנט, והוסיף כי "בישיבתה הראשונה של הממשלה שלנו נבטל את הוועדה הפוליטית הזו, ונקים ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק".

ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי האופוזיציה לא תשתף פעולה "עם הצעת הקואליציה להקמת ועדת טיוח לשבעה באוקטובר".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי "רמת הניתוק מרקיעה שחקים. ביום בו נרצחים אחינו באוסטרליה - נשלח ח"כ מהליכוד להציג חוק שהוכתב לו. למי ששלח אותו אני אומר בצורה ברורה וחדה: יש חוק. מי שמנסה לברוח מחקירה, ממציא חקירה מותאמת אישית, שתטייח את האמת. זה לא משא ומתן - במדינת ישראל תקום אך ורק ועדת חקירה ממלכתית אמיתית, לא זו שהמצאתם כדי לטייח".

כאמור, מוקדם יותר היום הציג חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד את עקרונות הצעת החוק להקמת הוועדה שתבדוק את טבח ה-7 באוקטובר. בוועדה, יכללו שישה חברים שאינם פוליטיקאים והם ייבחרו ברוב של 80 ח"כים. כמו כן, ימונו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות. למעשה, הממשלה תקבע את נושאי החקירה וחצי מחברי הוועדה יוכלו להורות על דיון חסוי.

בנוסף, בהיעדר הסכמה, שלושת החברים שאינם פוליטיקאים בוועדה ימונו על ידי הקואליציה ושלושה על ידי האופוזיציה. אם האופוזיציה לא תמנה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ימנה במקומם. כל שני חברים רשאים לזמן כל אדם ולחקור כל גוף. כל דיוני הוועדה יועברו בשידור חי.