סקר i24NEWS: כמה תקבל מפלגה מאוחדת - ומי מורידה את יש עתיד מתחת לאחוז החסימה?

מומלצים -

הדיונים על חוק הגיוס והמשך המחאות בנושא, גיוס המילואים לקראת כיבוש עזה והמחאות ברחבי הארץ במקביל לדיווחים על עסקת חטופים, הם חלק מהנושאים שעומדים במרכז סדר היום הפוליטי. סקר מנדטים i24NEWS שבוצע באמצעות "דיירקט פולס" ושודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית, בדק את תמונת המצב בחלוקת המפלגות ואת המועמדים המתאימים ביותר לעמוד בראשות הממשלה.

בסקר המנדטים התבקשו המשיבים לענות: אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים?

הליכוד: 30 מנדטים, בנט 2025: 20 מנדטים, ישראל ביתנו: 11 מנדטים, הדמוקרטים: 10 מנדטים, ש"ס: 10 מנדטים, יהדות התורה: 8 מנדטים, עוצמה יהודית: 6 מנדטים, המילואימניקים בראשות יועז הנדל: 6 מנדטים, הציונות הדתית: 5 מנדטים, חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים, רע"מ: 5 מנדטים, יש עתיד: 4 מנדטים. מפלגות כחול לבן ובל"ד לא עברו את אחוז החסימה.

כל זה מוביל לתמונת הגושים הבאה: 59 מנדטים לקואליציה, 51 לגוש השינוי, ו-10 למפלגות הערביות.

בנוסף נשאלו המשיבים: ואם בבחירות הקרובות נפתלי בנט, אביגדור ליברמן וגדי אייזנקוט יתמודדו במשותף במפלגה אחת, ולצידם תתמודד גם מפלגה חדשה בראשות יוסי כהן, למי תצביעו?

מפלדה מאוחדת - בנט, ליברמן, איזנקוט: 33 מנדטים, הליכוד: 27 מנדטים, ש"ס: 11 מנדטים, הדמוקרטים: 9 מנדטים, יהדות התורה: 8 מנדטים, עוצמה יהודית: 7 מנדטים, רע"מ: 6 מנדטים, הציונות הדתית: 5 מנדטים, המילואימניקים בראשות יועז הנדל: 5 מנדטים, חד"ש-תע"ל: 5 מנדטים, מפלגה בראשות יוסי כהן: 4 מנדטים. במקרה הזה – מפלגות כחול לבן, יש עתיד ובל"ד לא עברו את אחוז החסימה.

במקרה הזה תמונת הגושים חולקה ל-62 מנדטים לקואליציה, 47 מנדטים לאופוזיציה, ו-11 למפלגות הערביות.

שאלה נוספת שנשאלה: מבין האישים הבאים,מי לדעתכם מתאים יותר לכהן כראש ממשלה? 48% ענו בנימין נתניהו, 39% השיבו נפתלי בנט, ו-13% ענו שאינם יודעים.

סקר i24NEWS: מה דעת הציבור על התוכנית לכיבוש עזה?

בנוסף נשאלו המשיבים, מבין האישים הבאים, מי לדעתכם מתאים יותר לכהן כראש ממשלה? 48% השיבו בנימין נתניהו, 36% ענו גדי איזנקוט, ו-16% השיבו כי אינם יודעים.

סקר i24NEWS ששודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית ונערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, בוצע בתאריך 03.09.2025 וכלל 513 נשאלים בני 18+, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה הסטטיסטית: 4.4%.