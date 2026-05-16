מפלגת חד"ש ערכה היום (שבת) את ועידת הבחירות המקדימות שלה ובחרה את נציגיה לרשימה לכנסת, ובכך הפכה למפלגה הראשונה שמציגה את רשימתה הרשמית. כ-900 צירים השתתפו בהצבעה ובחרו, לאחר ספירת תוצאות הסיבוב הראשון, בד"ר יוסף ג'בארין למקום הראשון ולראשות הרשימה. זהות העומד בראש המפלגה צפויה להוביל בהמשך את גוש הרשימה המשותפת כולה.

במהלך הוועידה נפרדו החברים מח"כ איימן עודה, שזכה להוקרה על שנות כהונתו הארוכות כיו"ר חד"ש והרשימה המשותפת. עודה נשא נאום פרידה וקרא לשמירה על הלכידות התנועתית: "חד"ש לא מפרה הבטחות. מי שינצח בפריימריז ייצג את כולנו, כי הכוח שלנו הוא באחדות ובשותפות. אנחנו תומכים ברשימה המשותפת על כל מרכיביה, כי זו הדרך להעלות את אחוזי ההצבעה ולהיאבק בפשיזם".

לאחר השלמת הבחירות הפנימיות בחד"ש, המפלגה צפויה להתקדם לקראת חיבורים פוליטיים רחבים יותר ולמזג את רשימתה עם רשימות ערביות נוספות. המטרה המרכזית של הגוש שיתגבש היא למקסם את כוחו האלקטורלי ברחוב הערבי לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, כאשר ד"ר ג'בארין ינווט את המהלכים המשותפים הללו מראש החזית.