מפלגת "ישראל ביתנו" הודיעה הבוקר (שני) על הצטרפותו של רפי בן שטרית. ממקימי מועצת אוקטובר, בן שטרית שכל את בנו אלרואי ז"ל, שנפל בקרב על מוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר, היה ממובילי המחאה נגד הממשלה וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

בנוסף על חלקו בהובלת מחאת אוקטובר, בן שטרית שימש כראש עיריית בית שאן מטעם מפלגת הליכוד, ואף שימש כיו"ר סניף הליכוד בעיר, וכיום מכהן כחבר במועצת העיר.

במפלגת ישראל ביתנו אמרו על ההצטרפות: "רפי בן שטרית מביא עמו ניסיון ציבורי עשיר, היכרות עמוקה עם השלטון המקומי ועם האתגרים העומדים בפני תושבי הצפון והפריפריה, לצד שנים רבות של עשייה ציבורית משמעותית".

רפי בן שטרית אמר: "אני מצטרף למפלגת 'ישראל ביתנו' דווקא עכשיו כשהפסיפס הישראלי מתפורר, כשמתגברת הפגיעה בערכים הממלכתיים, ולנוכח מחדלי הביטחון. אני מצטרף למען ציונות חזקה, עם המבט לפריפריה, שוויון אמיתי בנטל השירות, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר, וישראל יהודית-דמוקרטית ללא פשרות".

יו"ר המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן, בירך על הצטרפותו של בן שטרית ואמר: "אני מברך על הצטרפותו של רפי בן שטרית לישראל ביתנו. רפי הוא איש ציבור מנוסה, ערכי ומחויב, שהוכיח לאורך השנים מנהיגות, אחריות ודאגה אמיתית לאזרחי ישראל".