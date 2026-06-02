החוק לביטול רפורמת הכשרות עבר בקריאה ראשונה; המסעדנים זועמים: "הצרכן ישלם"

הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה ראשונה את דרישת ש"ס מההסכמים הקואליציוניים לביטול רפורמת הכשרות של הח"כ לשעבר מתן כהנא. 49 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 34 מתנגדים, והיא תועבר לדיון בוועדת החוקה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

התיקון למעשה מבטל את ההסדרים המאפשרים פעילות של גופי כשרות פרטיים ולקבוע כי הסמכות למתן תעודות הכשר תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבנים מקומיים המוסמכים לכך והרבנות הצבאית בצבא ההגנה לישראל, לפי העניין. עוד מוצע להסדיר היבטים שונים הנוגעים לתקני הכשרות, לפעילות הגורמים הפועלים במערך הכשרות, למתן שירותי השגחה ולפיקוח בתחום הכשרות.

באיגוד המסעדנים מזהירים: כשהתחרות מצטמצמת - הצרכן משלם את החשבון

בתגובה, איגוד המסעדנים שלח מכתב בו הזהיר לגבי העברת החוק: "האיגוד קורא לממשלת ישראל לעצור את קידום הצעת החוק המבקשת לבטל חלקים מרכזיים מרפורמת הכשרות. הדיון שלפנינו אינו דיון דתי ואינו דיון פוליטי. זהו בראש ובראשונה דיון כלכלי. השאלה אינה מי יעניק את הכשרות, אלא האם מדינת ישראל ממשיכה לקדם תחרות וחופש בחירה - או חוזרת לאחור".

"במשך שנים הציבה ממשלת ישראל את המאבק ביוקר המחיה, הגברת התחרות, צמצום הריכוזיות ופתיחת שווקים כיעדים מרכזיים. רפורמת הכשרות נולדה מתוך אותם עקרונות בדיוק. להערכתנו, משמעות הצעת החוק היא צמצום התחרות, הגבלת אפשרויות הבחירה של בעלי העסקים והחזרת השוק למבנה ריכוזי יותר".

"ענף המסעדות והברים בישראל אינו מבקש לפגוע בכשרות, ברבנות הראשית או ברמת הפיקוח. להיפך. אנו מאמינים שכשרות אמינה, מקצועית ומפוקחת יכולה וצריכה להתקיים לצד תחרות, שירות איכותי וחופש בחירה. לא צריך לבחור בין כשרות לתחרות, מדינת ישראל יכולה וצריכה לקיים את שתיהן".

i24NEWS

"בעל עסק צריך להתחרות על איכות האוכל, השירות וחוויית האירוח - לא להיות כבול בפועל לספק אחד בלבד. עסקים אינם מבקשים הקלות. הם מבקשים את הזכות הבסיסית לבחור, להשוות ולקבל שירות בתנאים תחרותיים, כפי שנהוג בכל תחום אחר במשק הישראלי".

"בסופו של יום, כל עלות נוספת המוטלת על מסעדה, בית קפה או עסק מזון אינה נשארת אצל בעל העסק. היא מתגלגלת לצרכן הישראלי. לכן אין מדובר רק בסוגיה של בעלי עסקים, אלא בסוגיה הנוגעת באופן ישיר ליוקר המחיה של כל משפחה בישראל. כשהתחרות מצטמצמת - הצרכן משלם את החשבון. בשנים האחרונות חרטה ממשלת ישראל על דגלה את המאבק ביוקר המחיה, הגברת התחרות ופתיחת שווקים. ביטול רפורמת הכשרות אינו מתיישב עם יעדים אלה. אי אפשר להילחם ביוקר המחיה בבוקר ולהחזיר מונופולים בערב", מסר איגוד המסעדנים.

ש"ס על אישור החוק: "אישור חוק הונאה בכשרות בקריאה ראשונה הוא צעד חשוב לתיקון הנזק שגרמה רפורמת הכשרות ההרסנית של מתן כהנא, שפגעה במעמד הרבנות הראשית ויצרה בלבול בקרב ציבור הצרכנים".

"החוק מחזק את מעמדה של הרבנות הראשית כגורם המוסמך והאחראי על הכשרות במדינת ישראל. ש"ס תמשיך לפעול לחיזוק שירותי הדת וצביונה היהודי של המדינה".