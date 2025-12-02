סערה בדיון על חוק הגיוס: פצוע צה"ל הוצא מהוועדה | צפו

ועדת החוץ והביטחון ממשיכה לדון גם היום (שלישי) בסעיפי חוק הגיוס, זאת לצורך הכנתו לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. מדובר בדיון השני שנערך השבוע בנושא, כאשר הקודם - שנערך אתמול - היה סוער. ביסמוט אמר במהלך הדיון כי "יהיו תיקונים בחוק הגיוס, בשביל זה אנחנו יושבים פה".

במהלך הדיון היום, נקטע חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד שאמר בנוגע לחוק כי "מדובר בגיוס של עשרות אלפי לוחמי חרדים", כשרס"ן שחר ורון, פצוע צה"ל קרא לעברו: "אתה תלמד אותנו מה זה בגרות? שלחת אותנו להילחם ומתנו בשבילך". חבר הכנסת בוארון השיב לו: "כן, אני אלמד אותך", ורון הגיב: "תבוא איתי לקרב פעם הבאה". לאחר שהתלהטו הרוחות, הוצא ורון מהדיון.

בפתח הדיונים בוועדה דיברו הורים ששכלו את בניהם במלחמה. צבי גרינגליק, אביו של שאולי גרינגליק ז"ל שנפל בדצמבר 2023 ברצועת עזה, אמר: "שאולי אמר לי 'אבא, אנחנו לא יכולים להישאר בבית, אנחנו צריכים להחזיר את הכבוד למדינת ישראל, לעם ישראל'". עוד הוסיף גרינגליק: "כבוד היושב ראש אמר שזהו חוק היסטורי, אתה לא יודע כמה שאתה צודק. זה חוק שהולך לשנות את ההיסטוריה של עם ישראל ולאבד את כל הערכים שאני גידלתי את הילדים עליהם".

יהושוע שני, אביו של אורי מרדכי שני ז"ל, שנפל ב-7.10, תהה: "כל מי שיש לו והיו לו ילדים מתבגרים או עוסק בחינוך יודע שבכוח בוודאי לא נצליח להביא לוחמים קרביים. איך אפשר לייצר לוחמים קרביים באמצעות סנקציות?"

צבי זוסמן, אביו של בן זוסמן ז"ל, שנפל בדצמבר 2023, קרא: "אתם יכולים בהחלטה אחת להביא להפחתה משמעותית בנטל שציבור המשרתים נושא בו. אבל במקום, אתם בוחרים להמשיך ולהעמיס על ילדיי, חבריי ובני משפחותיהם". עוד אמר זוסמן: "אתם מצפים שנתנהג כמו אישה מוכה שלא מצליחה לשבור את מעגל האלימות כלפיה. אז אני כאן לומר לכם, כי עבור דור העתיד נשבור כולנו את מעגל האטימות והאלימות שלכם כלפי ציבור המשרתים".

לפי סעיף 27א'

יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, הודיע בסיום הישיבה כי הדיונים על סעיף המטרה בחוק שהניח הסתיימו במלואם, לאחר שהוועדה שמעה את כל הדעות, וההתייחסויות מכלל חברי הכנסת. עוד הוסיף כי "הוועדה כבר התחילה לדון בסעיף הבא בחוק, והעבודה נמשכת בקצב יעיל ומדויק וכי מתקדמים צעד אחר צעד להסדרת אחת הסוגיות החשובות ביותר במדינה".

בתוך כך, בג"ץ הוציא הערב צו על תנאי, בו הוא הורה על המדינה לנמק מדוע אין מדיניות לגיוס המגזר הערבי.