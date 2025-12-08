לאחר חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים ב-2014 פונה יוסי פוקס, היום מזכיר הממשלה, לפרקליטות הצבאית כדי לקדם עונש מוות למחבלים, ונדחה על ידי הבכיר שנעצר בפרשת הפצ"רית - כך פרסמנו לראשונה הערב (שני) במהדורה המרכזית. מתן סלומוש, החשוד בפרשה, כתב במענה כי אין מקום לשינוי המדיניות.

בתשובתו לפוקס, שהיה אז עורך דין, כתב התובע הראשי הצבאי לשעבר סלומוש: "החטיפה והרצח המזעזע של שלושה נערים ישראלים הובילו לנקיטת צעדים משמעותיים נגד ארגון הטרור חמאס; לאורך השנים התקבלו בקשות לגזור עונש מוות על מחבלים, בקשות אלו נדחו; גם עתה, לא סברנו כי יש מקום לשינוי".

מוקדם יותר היום קיימה הוועדה לביטחון לאומי דיון בהצעת החוק "עונש מוות למחבלים" - אליה הגיעו חברי "עוצמה יהודית" עם סיכת חבל תלייה עליהם. "כולנו באנו עם הסיכה שהיא אחת האופציות שבה נעשה את החוק עונש מוות למחבלים. כמובן שיש אפשרות בגרדום ובכיסא חשמלי. מאז שפורסם שרופאים לא ירצו לעזור בעניין, קיבלתי 100 פניות שאמרו - איתמר רק תגיד מתי", הסביר בן גביר.

נציג שב"כ הביע תמיכה בחוק: "עד היום התנגדנו לחוק משלוש סיבות - הראשונה היא להצית את זירת עזה אבל החשש הזה התייתר והיום לא עולה חשש ביטחוני מהרצועה. השני הוא חשש מבתי הסוהר שהחוק יעורר התקוממויות ושביתות רעב אבל אין יכולת כרגע להתאגד, בבתי הכלא נעשו שינויים בבתי הכלא. השלישי הוא חשש מעלייה של חמאס בירושלים, אבל תקרית בתחילת המלחמה במזרח ירושלים שהסתיימה עם 5 הרוגים קטינים גרמה להרתעה".