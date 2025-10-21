דרעי: "נסדיר את מעמד לומדי התורה, גם אם נצטרך להתבזות"

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי התייחס הערב (שלישי) לסערת חוק הגיוס באירוע המרכזי 'יוסף עליכם' לרגל 12 שנים להילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

"לא נשקוט ולא ננוח עד שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה בעז"ה בקרוב ממש. זו היתה צוואת חייו של מרן הרב עובדיה זצ"ל. זה הדבר החשוב ביותר שהיה למרן בשנים האחרונות לחייו", אמר דרעי.

עוד אמר יו"ר ש"ס: "הדבר החשוב ביותר שהיה למרן בשנים האחרונות לחייו - להסדיר את מעמדם של לומדי התורה שלא יהיה עליהם תווית של עריקים ופליליים. והיו כאלו שיצאו נגדו וצעקו: 'מה פתאום חוק, מה פתאום יעדים?' מרן הלך עם זה עד הסוף. זה הדרך שלנו.

"יש לנו מועצת חכמי התורה שממשיכה את דרכו, אנחנו יודעים את הקולות ואת הדיבורים. אנחנו מוכנים להתבזות, העיקר שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה שיוכלו ללמוד בקדושה ובטהרה ללא שום הפרעות. אני לא מתייחס לרעשי הרקע, כשיש רגעים קשים אני נזכר בדמעות של מרן שהיה בוכה ואומר: 'תסדירו את מעמדם של לומדי התורה'.

עוד סיפר דרעי: "בבית החולים שבוע לפני פטירתו הוא בכה בדמעות שליש על זה שמעמדם של לומדי התורה לא הוסדר. זו היתה צוואת חייו - לא נשקוט ולא ננוח עד שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה בעז"ה בקרוב ממש".