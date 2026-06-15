בנט: "תפנית מסוכנת לביטחון ישראל, הממשלה לא מסוגלת להכריע"

על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, באופוזיציה תקפים את הממשלה ואת העומד בראשה, בנימין נתניהו. יו"ר "ביחד", נפתלי בנט מסר הבוקר (שני) בהודעה כתובה לתקשורת: "באלף הימים האחרונים גילינו שוב ושוב את גדולתו של העם ואת רפיסותה של הממשלה. במלחמה עם איראן ראינו את הביצועים האדירים של צה"ל וכוחות הביטחון בחזית ואת הגבורה של העם בעורף. הבוקר גילינו שהממשלה שוב לא מסוגלת להפוך את כל אלה להישגים ביטחוניים בני קיימא".

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"הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה, אבל אפשר לתקן. האחריות שלנו בממשלה הקרובה היא להבטיח שכל ההקרבה העצומה של עם ישראל לא תהיה לשווא. יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד האחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר באמצעים מדיניים, מודיעיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד", הוסיף.

גם יו"ר "ישר!", גדי איזנקוט, התייחס אף הוא להסכם: "מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובין לאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת. ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה תוך הפקרת תושבי ישראל. תהום פעורה בין ההבטחות הריקות ל"ניצחון המוחלט" לבין הבוקר הזה".

"לתחושת ההחמצה מתווספת העובדה המקוממת שראש הממשלה מסרב להישיר מבט לציבור ולענות באופן כן ואמיתי על שאלות נוקבות. גם הפעם, אזרחי ישראל מגלים על ההסכם דרך דיווחים של מנהיגים זרים. תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום וכי זעקתם שוב לא נשמעה בירושלים. לא נשאיר אותם לבד", סיכם.