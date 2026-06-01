חוק פיזור הכנסת אושר לקריאה ראשונה: ההצעה תעלה לאישור המליאה אחר הצהריים

ועדת הכנסת אישרה הבוקר (שני) את הצעת החוק לפיזור הכנסת לקריאה ראשונה. ההצעה צפויה לעלות לאישור מליאת הכנסת היום בשעות אחר הצהריים.

במהלך הדיונים התייחס מזכיר הכנסת להשלכות של קיום מערכת הבחירות בתקופת החגים, והדגיש כי יש לקחת בחשבון את מועד ישיבת הפתיחה של הכנסת, המתרחשת שבועיים לאחר יום הבחירות.

מזכיר הכנסת הציג את המשמעויות של התאריכים השונים: בחירות ב-8 בספטמבר יביאו לכך שישיבת הפתיחה של הכנסת תתקיים יום אחד בלבד לאחר יום כיפור; בחירות ב-15 בספטמבר יגרמו לדבריו לכך שכינוס המליאה לישיבת הפתיחה ייאלץ להתקיים במהלך חול המועד סוכות.

יו"ר הקואליציה אופיר כץ ביקש לדייק את הדברים וציין כי הנוסח שיכתב בהצעת החוק יגדיר את טווח המועדים שבין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר.