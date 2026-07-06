השר שלמה קרעי נגד נגיד בנק ישראל: "מתנהג כמו פוליטיקאי"

סערה התעוררה אתמול (ראשון) בעקבות החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בג"ץ בנושא הרשות השנייה, ולא להכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות. יוזם ההחלטה, שר התקשורת שלמה קרעי, הגיע לאולפן "7 שרון גל", והתייחס לסערה, וגם להתבטאותו של נגיד בנק ישראל בנושא ולהורדת הריבית.

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בריאיון קרעי אמר על נגיד בנק ישראל כי אמירותיו מהוות התערבות בעניינים שמעבר לתפקידו: "הוא משחק כמו פוליטיקאי, מה הוא מתערב בעניינים של הפרדת רשויות?". עוד אמר קרעי: "אם בג"ץ לא היה מאשר את הארכת המינוי שלו, הוא היה מדבר אחרת. מי שמינה את הנגיד זאת ממשלת ישראל וכך צריך להיות. צריך לתת לממשלה ולכנסת לעשות את מה שהן צריכות בלי התערבות של בג"ץ".