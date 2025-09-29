רגע לפני ההצבעה: המנהיג הליטאי קרא להתנגד לתקציב המלחמה

פרסום ראשון: לקראת ההצבעה על תקציב המדינה הצפויה היום (שני) מנהיג דגל התורה והציבור החרדי-ליטאי הרב דוב לנדו הנחה את נציגי דגל התורה להצביע נגד תקציב הקופסה הביטחונית - תקציב המלחמה. במידה וכל יהדות התורה תצביע נגד וכל חברי האופזיציה ישתתפו בהצבעה - התקציב לא יעבור, אך לכאורה האופוזיציה צפויה להיות בהרכב חסר בהצבעה ולכן צפוי רוב בהעברת התקציב. ההצבעה צפויה כאמור להתקיים היום בשעה 15:00.

סיעת ש"ס הודיעה: "הצעת התקציב ל'קופסה הביטחונית' שתעלה היום למליאת הכנסת, עוסקת בצרכים החיוניים ביותר להמשך הלחימה - רכש חימושים ושכר אנשי המילואים. אלו עניינים של פיקוח נפש ממש, ומשכך, סיעת ש"ס תצביע בעד ההצעה".

אמש, חשף כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן ב"מהדורה המרכזית" כי שעות לפני הדיון על אישור "הקופסה הביטחונית" שהתקיים אתמול בכנסת, בדגל התורה הציבו דרישה בתמורה לתמיכתם בהצבעה.

ל-i24NEWS נודע כי יושב ראש המפלגה משה גפני התנה את תמיכתה - באמצעות הימנעות בהצבעה - בתמורה לתקציבים בסך 52 מיליון שקלים לחינוך העצמאי. מדובר בתקציבים שקוצצו לאחרונה - בהם 22 מיליון שקלים לתוספת שעות ללימוד בבתי ספר חרדים, ועוד 30 מיליון להסעות תלמידים.

בקואליציה העריכו כי הדרישות הללו ייענו בסוף, וללא קשר - התקציב יאושר היום במליאה, בין היתר בשל היעדותם של חברי אופוזיציה רבים.

זאת ועוד, מוקדם יותר החודש התקיים בכנסת דיון לאישור תקציב המלחמה. יהדות התורה, שאיימה תחילה להצביע נגד, הצטרפה בסופו של דבר לתומכים, לאחר לחץ כבד שהופעל מאחורי הקלעים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, מספר ימים לפני כן לפגישה בה השתתף גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

במהלך הפגישה העביר נתניהו סקירה ביטחונית מקיפה, ואף העלה על הקו גורמי צבא שהדגישו את החשיבות שבהעברת "הקופסה הביטחונית". בתחילה אמר גפני כי יצביע נגד, אך בהמשך חזר בו ובחר להימנע.

ההצבעה בקריאה ראשונה עברה, והדיון עבר לוועדת הכספים - שם לחרדים כוח מכריע להפיל סעיפים מסוימים. ביהדות התורה הזהירו כי "כל שקל שלא מיועד ישירות לצורכי המלחמה - לא יאושר".