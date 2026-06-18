בכיר ביהדות התורה במתקפה חריגה על דרעי: "נושא חלק בפגיעה בציבור החרדי"

הפעיל הבכיר ב"אגודת ישראל" וחסידות גור התראיין היום (חמישי) למהדורת חמש עם שרון ניסים, והתייחס למשבר החדש בין החרדים לראש הממשלה בנימין נתניהו שמגיע הפעם על רקע חוק המעונות.

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כשנשאל על דבריו לפיהם נתניהו לא באמת התכוון להעביר את חוק הגיוס, תוך התייחסות לחקיקה המהירה שתמנע מעצר עריקים, בבצ'יק אמר כי לראייתו אין לחוק החדש תמיכה משפטית, וכי החוק לא מסייע בהגברת האמון בנתניהו: "גם אם תעביר את זה (החוק), אז חמש דקות אחרי זה זה ייפול. צריך בסוף להעביר את זה ברוב במליאה".

בבצ'יק נתן כדוגמה לחוסר האמון בנתניהו והקואליציה את חוק יסוד לימוד תורה כדוגמה, לפיה ועדת השרים לחקיקה הורידה כמה סעיפים מנוסח החוק, וכעת לטענתו לא נותר ממנו דבר.

לאחר מכן נשאל בבצ'יק על הבחירות, ובמי החרדים יתמכו לראשות הממשלה בעקבות חוסר האמון בנתניהו, וחוסר הרצון בקרב ראשי האופוזיציה לשבת עם המפלגות החרדיות. על זה בבצ'יק ענה: "בוא נעביר את חוק לפיזור הכנסת, הגשת הרשימות תעשה כסדורה, ואז אנחנו נדע מול מי אנחנו מתמודדים. נכון לרגע זה גם משה כחלון אמר שהוא יתמודד, גם גלעד ארדן אמר שהוא מתמודד. בוא נראה מי ומי הולכים להצביע, אז נדע".

אז נשאל האם הם פוסלים תמיכה בגדי אייזנקוט, וענה: "אנחנו לא ממליכים אף אחד. דבר ראשון יש לנו מועצת גדולי התורה שהיא קובעת לנו לאיפה הולכים ומה אנחנו עושים. אנחנו מונחים. ושתיים אנחנו נראה מי מתמודד מול מי".

לבסוף נשאל על המחלוקת בין המפלגות החרדיות. בתגובה בבצ'יק אמר כי יו"ר ש"ס אריה דרעי מחויב לתמוך בנתניהו: "אנשים של דרעי שמתדרכים שהוא והליכוד יש לו שלושה מנדטים ליכודיים כמו שאומרים, אז הוא אין לו ברירה הוא חייב ללכת בכיוון הזה". כשנשאל מה חלקו של דרעי בפגיעה במעמדו של הציבור החרדי, בבצ'יק ענה: "אנחנו כרגע צריכים להסתכל קדימה. אתה אומר, לא אני אמרתי. אנחנו צריכים להסתכל קדימה. אני חושב שלדרעי יש בזה חלק".