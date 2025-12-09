האזהרה של מבקר המדינה: "טוהר הבחירות בסכנה"

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, הזהיר מפני "סכנה ממשית לטוהר הבחירות בישראל בשנת 2026". בנאום שנשא היום (שלישי) בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב, חשף אנגלמן כי ביקורת הנמצאת בעיצומה במשרדו מצביעה על "ליקויים משמעותיים" בהיערכות הממשלה וועדת הבחירות המרכזית להתמודדות עם השפעות זרות על התהליך הדמוקרטי.

"עלינו להכיר בכך שהשפעות זרות עלולות לצוץ ולהשפיע על התהליך הדמוקרטי שלנו", אמר המבקר. "מדינת ישראל נכנסה לשנת בחירות. במהלך שנה כזו, האיום מתעצם ועלול לסכן את התהליך הדמוקרטי".

אנגלמן פירט את הסכנות, הכוללות "יצירת כאוס ביום הבחירות, פגיעה באמון הציבור במערכת הבחירות, השפעה על הבוחרים ועיוות תוצאות הבחירות, שחיקת אמון האזרחים בספירת הקולות ובתוצאות, והעמקת הפילוג החברתי".

המבקר התייחס לרקע הביטחוני והתגברות איומי הסייבר מצד איראן, המקבלים ביטוי במקרי ריגול הנחשפים בישראל באופן תדיר, כגורמים המעצימים את האיום.

"בהתאם לכך, אנו בעיצומה של עבודת הביקורת על התנהלות הממשלה מול השפעה זרה בתחום הדיגיטלי", אמר אנגלמן, והוסיף. "כבר ניתן לומר שהממצאים מצביעים על ליקויים משמעותיים".

בסיום דבריו, קרא המבקר לממשלה ולרשויות הרלוונטיות לפעול בדחיפות: "על גופי הממשלה וועדת הבחירות המרכזית להתעשת ולשפר את מוכנותם למניעת השפעה זרה על הבחירות הצפויות להתקיים בישראל בשנה הבאה".