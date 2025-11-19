אי ציות לרמזור, נהיגה בקלות ראש ופציעה: אלו החשדות החמורים נגד חברת הכנסת

חברת כנסת, אחת מהיותר שנויות במחלוקת שמכהנות במליאה, חשודה בכמה עבירות תנועה חמורות. פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" כי ח"כ עאידה תומא-סלימאן חשודה בנהיגה בקלות ראש, אי ציות לרמזור ופציעה. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

הפרשה החלה בחודש מאי, בעת שנהגה סלימאן בעכו, חצתה באור אדום ופצעה את הנהג שחצה באותו זמן באור ירוק. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה אישרה לחקור אותה באזהרה. בחקירתה טענה שלמיטב זכרונה עברה באור ירוק, אך סירבה להתחייב על כך. גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS שגרסתה "לא מחזיקה מים". בנוסף, מספר עדי ראייה אישרו את הפרטים.

תגובת חברת הכנסת: "עברתי תאונת דרכים שבעקבותיה הובהלתי למיון. כפי שמסרתי את גרסתי במשטרה, אני זוכרת שעברתי באור ירוק. נמתין לתוצאות החקירה על בסיס ראיות אובייקטיביות. מה שחשוב זה שהנוסעים ברכב יצאו בשלום".