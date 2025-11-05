בכפוף לשינויים: מנהיג דגל התורה נוטה לתמוך בחוק הגיוס

מנהיג מפלגת דגל התורה, הרב משה הילל הירש נוטה לקבל את חוק הגיוס בכפוף לשינויים, כך נודע הבוקר (רביעי) ל-i24NEWS, זאת לאחר דיון של כשעתיים בו הציגו לו חברי כנסת מהסיעה את סעיפי החוק, כמו גם השינויים שדורשת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בנוסח המוצע. בין השינויים: הגדלת מספר המתגייסים והוספת מנגנון הפיקוח על תלמידי הישיבות.

לפי המתווה, שניסח יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מוצע יעד גיוס של 4,800 חרדים בשנה הראשונה, בעוד היועמ"שית דורשת 5,700, כמו גם דרישה של הרחבת מנגנון הפיקוח על הישיבות באמצעות טביעת אצבע.

בבית הרב הירש מסרו ל-i24NEWS כי "הרב נוטה לתמוך בהצעת החוק בכפוף לכמה שינויים נחוצים לעולם התורה", שהם מתנגדים לשינויים שמציעה יועמ"שית ו-וועדת חו"ב.

בתוך כך, ועדת החוץ והביטחון אישרה את הארכת גיוס המילואים בצו 8, ברוב של שמונה תומכים מול שבעה מתנגדים. הצו יהיה בתוקף עד לתאריך 31 בנובמבר 2025.

אמש פרסמנו ב"מהדורה המרכזית" כי הירש בוחן אפשרות להורות לחברי הכנסת לפזר את הכנסת במיידית, זאת מתוך ההבנה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן יציאה לבחירות והרצון של החרדים להיות אלא שמפזרים את הכנסת כדי להציג לציבור שנלחמו עבורו.