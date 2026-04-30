בלעדי: הקלטות חבר המפלגה של בנט ולפיד והקריאה למצביעים הערבים | עמיאל ירחי

נפתלי בנט ויאיר לפיד נחושים להגיע ל-61 מנדטים מבלי להיעזר במפלגות הערביות. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' הקלטה בלעדית של אלוף במילואים נעם תיבון - בכיר במפלגה החדשה - כשהוא קורא לערביי ישראל להצביע למפלגת "יחד" ומבטיח לסייע לשריין מועמדים ערבים ברשימה.

"אם מצליחים לעלות באחוזים בודדים את אחוזי ההצבעה שלנו, ניצחנו את הבחירות בגדול. לא צריך לבזבז אנרגיה בלנסות לשכנע ביביסטים לעבור צד, זאת אנרגיה מבוזבזת...", אמר בשיחה עם פעילי מפלגת "ביחד".

יש לנו אינטרס גדול שתהיה הצבעה גבוהה בקרב ערביי ישראל, אני עובד על זה שכמה שיותר ערבים יצביעו למפלגות שלנו. וגם צריכים שיהיו מועמדים שלהם במפלגות שלנו... הדרך להגיע לממשלה יציבה היא שיש לנו מעל 60 מנדטים יהודים", הוסיף תיבון.

באותו הערב תיבון הודה בקולו ואמר - "חלק גדול מדעותיו של בנט - אינן דעותיי, הוא כן היה ראש ממשלה מצוין".