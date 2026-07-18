יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, התראיין לנוה דרומי ב"קבינט שישי" וסיכם את הכנסת לקראת היציאה לתקופת בחירות: "הכנסת הזו הייתה בהחלט מאתגרת ומורכבת, אני חושב שיותר מכל הכנסות, אבל יחד עם זאת היא מילאה את ימיה לראשונה מאז שנות ה-80". על תוצאות הבחירות אמר אוחנה: "בסוף אני מאמין שננצח, אבל האם אני בטוח? התשובה היא שאני לא בטוח. יהיה מאתגר, יהיה קשה".

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בפתח הדברים התייחס יו"ר הכנסת למצב הפוליטי בימים שאחרי אסון שבעה באוקטובר: "קיוויתי - וזה אכן קרה - שהממשלה תתרחב, שהקואליציה תתרחב, שנעמוד יחד כדי להילחם. לצערִי בהמשך היו מי שבחרו לפרוש, אבל הינה הגענו למצב שאנחנו ממלאים את ימינו".

לשאלת דרומי על הקושי במשילות שאפיין את הכנסת שעמד בראשה השיב: "זו הכנסת שנאבקה בהגמוניה ובסיאוב של מערכת המשפט יותר מכל קודמותיה. גם הצד השני נאבק. היום הציבור רואה. הציבור בעוד זמן קצר מאוד יצטרך לבחור, והוא יבחר בין מי שנאבק את המאבק שלו לבין הצד השני כמו גדי איזנקוט שעומד כחומה בצורה כדי להגן על מהערכת. אצלנו יש מחויבות לעשות את השינוי הזה, אבל הוא לא נעשה ביום אחד".

אוחנה התייחס גם לסערת הבחירות למבקר המדינה: "אני חוזר ואומר שהכנסת אמרה את דברה. זה שלבית המשפט יש דעות אחרות, זה שלו. מבקר המדינה הוא מיכאל ראבילו. הוא נבחר כדת וכדין. מבחינתי הדלת של משרד המבקר פתוחה בפניו".

כחבר במפלגת הליכוד טען אוחנה: "נתניהו קיבל שריונים בכל מערכות הבחירות האחרונות. עליי באופן אישי אני לא חושב שזה אומר שם דבר. הוא רוצה מרחב פעולה מסוים כדי להיות מסוגל לבחור אנשים שלשהשקפתו יחזקו את התנועה ויביאו לה ניצחון".

הבחירות האלה יהיו מאתגרות מאוד יהיו קשות מאוד אין לי ספק שמכונת תעמוהל משומנת מאוד מצד המשאל תפעל ערוצי התקשורת בוודאי יפעלו.

בהמשך להתבטאויותיו של ראש הממשלה ביחס לרצונו בממשלה לאומית רחבה אמר אוחנה כי הוא תומך ברעיון והוסיף כי מדובר ב"ערובה ליציבות שלטונית" על איזנקוט אמר כי הוא עשה נזק חמור מאוד כשהשווה בין יוסף חדאד שמשרת בצה"ל, נפצע בצה"ל ונאבק על המדינה גם בזירה ההסברתית ל"אחים המוסלמים" כדי להכשיר את ישיבתו איתם "כי אין לו קואליציה אחרת".