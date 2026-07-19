יו"ר סיעת "הציבור החרדי" והמשנה לראש העיר בית שמש, מוטי לייטנר, פתח היום (ראשון) בקמפיין בדרישה "ליצוג הולם לציבור החרדי במפלגות החרדיות ומקום לשלוחי ציבור שיידעו לתת מענה לאיומים הקיומיים העומדים לפתחנו". "בחורי הישיבות ובני התורה הפכו למטרה, ממדי הנשירה מזנקים, ומשפחות קורסות תחת העול הכלכלי. לא נעמוד מנגד", אמר לייטנר.

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בחודשים האחרונים ניהלו נציגים מעשרות קהילות חרדיות וסיעות עצמאיות ברשויות המקומיות מגעים עם בכירי המפלגות החרדיות בדרישה לשלב נציג מטעמם ברשימות לכנסת. הדרישה נולדה מתוך תפיסה שהאתגרים הניצבים בפני המגזר הפכו לאיום ממשי על עתידו של הציבור החרדי בארץ ישראל ובצל תחושת נתק הולכת ומעמיקה בין חלקים נרחבים בציבור לבין ההנהגה הפוליטית הוותיקה.

לטענת מובילי המהלך, יש לשלב ברשימות החרדיות כוחות צעירים חדשים, המחוברים לשטח והוכיחו את יכולתם בהתמודדות עם אתגרים מורכבים ויצירת פתרונות מעשיים. לאור העובדה שלא חלה התקדמות במגעים שנוהלו למול ההנהגה הפוליטית הוותיקה החליטו נציגי הקהילות והסיעות לאגד את עשרות אלפי החרדים מרחבי הארץ תחת קורת גג פוליטית אחת - סיעת "הציבור החרדי".

לייטנר מתכנן להוביל קמפיין ציבורי נרחב בשם כלל הקהילות והציבורים שלטענתו אינם מקבלים מענה מההנהגה הפוליטית, זאת לצד המשך המגעים לדרישת הייצוג למול בכירי המפלגות החרדיות. הוא מסר: "סיעת 'הציבור החרדי' תפעל להשתלב ביהדות התורה ובש"ס, כדי לחזק את שדרת ההנהגה, לחבר אותה מחדש לשטח ולהביא לפתרונות אמיתיים למצוקות הבוערות של הציבור".