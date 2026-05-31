"הדמוקרטים" אישרו רשמית את האיחוד עם "מרצ": "נמליץ על מי שיסכים לערכים שלנו"

בסיעת "הדמוקרטים" אישר היום (ראשון) רשמית את האיחוד עם סיעת "מרץ". יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן נשא דברים בוועידת המפלגה, ואמר: "הדרך לבלפור עוברת דרך הדמוקרטים. אני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש, אלא על מי שיסכים לערכים שלנו".

מתוצאות הוועידה: 62% מחברי וחברות הוועידה השתתפו בהצבעה, וכל ההצעות שעל סדר היום אושרו ברוב מרשים של בין 85% ל-90%. מהדמוקרטים נמסר: "זו הבעת אמון ביו"ר המפלגה, בהנהגת המפלגה בתהליך הדמוקרטי ובמשימה המשותפת שעומדת בפנינו - לנצח בבחירות".

גולן הוסיף בדבריו כי "לא נוותר על הדמוקרטיה כדי להחליף שלטון קיצוני בשלטון פשרני. אנחנו הדמוקרטים לא נשב בממשלה עם מי שהיו שותפים לממשלת טבח ה-7 באוקטובר. גם הליכוד של נתניהו אינו שותף לתיקון. ישראל לא תשתקם עם מי שהיו שותפים להרס שלה". מול הנוכחים הדגיש גולן: "אני אומר לכם כאן ועכשיו: יחד, אנחנו הולכים להציל את מדינת ישראל".

"בבחירות הקרובות, הדמוקרטים יהיו, וחייבים להיות, עמוד השדרה של הממשלה הבאה. כדי שזה יקרה, כדי שנהיה עמוד השדרה היציב והאיתן הזה, אנחנו צריכים להיות חזקים ואנחנו חייבים להיות גדולים. אם לא נהיה גדולים מספיק, פשוט לא יהיה עמוד שדרה ערכי ואידיאולוגי לממשלה, ושוב נמצא את עצמנו נגררים במקום להוביל".