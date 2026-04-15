פרסום ראשון: שעות לפני ההכרזה על החיבור הפוליטי עם נפתלי בנט, נציגים מארגון "כתף אל כתף", בראשות יונתן שלו, קיימו פגישה עם יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ והשר לשעבר יועז הנדל, שעסקה באפשרויות לאיחודים פוליטיים לקראת הבחירות הקרובות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי הפרטים, הפגישה התקיימה בזמן שההסכם בין שלו לבין בנט כבר היה סגור וחתום. למרות זאת, גורמים בארגון המשיכו לבחון ערוצי חיבור נוספים במסגרת מחנה התומך בהקמת ממשלת אחדות.

יונתן שלו עצמו היה אמור להשתתף בפגישה, אך ביטל את הגעתו ברגע האחרון. במקומו הגיע חנניה בן שמעון, אחד ממייסדי הארגון ודמות מפתח בפעילותו.

כזכור, מוקדם יותר היום הודיע ארגון הצעירים המשרתים "כתף אל כתף" על הצטרפותו למפלגה "בנט 2026" ועל תמיכה פומבית בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקראת הבחירות הקרובות.