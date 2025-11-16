נתניהו עוקץ את כ"ץ: "אני לא זקוק לציוצים והרצאות מאיש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה לציוצים שמפרסמים השרים וביקר במרומז גם את התנהלותו של שר הביטחון ישראל כ"ץ. "אנחנו בשנת בחירות. הבחירות יתקיימו עד סוף השנה, אנחנו יודעים את זה, ואני מניח שבסוף השנה. אבל בתקופה הזאת של שנת בחירות אנחנו עדים למתקפת פריימריז, גם מתוך הליכוד וגם מחוץ לה. הנושאים שדנים בהם כל הזמן במתקפת ציוצים, שאני לא זוכר בנושאים ביטחוניים קודם כל".

נתניהו הדגיש את סגנון הציוצים שמפרסם השר כ"ץ: "'אני אמרתי, אני עשיתי, אני עדכנתי', וגם בנושאים שקשורים בביטחון הלאומי שלנו. אני מזכיר שהנושאים הללו נקבעים בתיאום עם ראש הממשלה, שהוא אחראי לזה".

"הנושא של ׳אי פירוז׳ לכאורה של החלק בעזה שנמצא בידי החמאס. - לא יהיה דבר כזה. גם בתוכנית 20 הנקודות, ובכל דבר אחר, השטח הזה יפורז וחמאס יתפרק מנשקו. או שזה יקרה בדרך הקלה או שזה יקרה בדרך הקשה. כך אמרתי אני וכך אמר גם הנשיא טראמפ", אמר נתניהו.

"ובאשר למדינה פלסטינית - ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו ממערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה ולא השתנתה כהוא זה. אני הודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים ועושה את זה גם מול לחצים מחוץ וגם מול לחצים מבית. אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות מצד איש".

נתניהו התייחס לתקיפה של הח"כ מש"ס, יואב בן צור, על ידי חרדים: "לאחרונה אנחנו עדים לשני סוגים של התפרעויות שאנחנו דוחים מכל וכל. אחד זה ההתפרעויות נגד נבחרי ציבור באשר הם, והייתה אלימות כזאת נגד חברינו רק אתמול, חבר הכנסת בן צור. זה מיעוט קטן מאוד, הוא לא מייצג את הציבור החרדי. אבל צריך להילחם בהפרות חוק האלה בכל הכוח וכך נעשה".

"הדבר השני גם הוא נעשה על ידי מיעוט, מיעוט שנכנס ליהודה ושומרון, לא מייצג את ציבור המתיישבים הגדול, שומרי החוק ונאמני המדינה. וגם נגדם, ההתפרעויות הללו, גם נגד חיילי צה"ל, גם נגד פלסטינים וגם נגד חיילי צה"ל, אנחנו נפעל נגד זה בכל הכוח משום שאנחנו מדינת חוק, ומדינת חוק פועלת לפי חוק", אמר רה"מ.