מפלגת יש עתיד הודיעה היום (שלישי) כי מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, החלה באיסוף החתימות הדרושות להגשת מועמדותו של שופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון לתפקיד מבקר המדינה. כך, היא מצטרפת לכחול לבן שהודיעה בעבר על התמיכה בשופט לתפקיד הרגיש.

מוקדם יותר היום, חברי כנסת מהליכוד קיבלו טלפונים לפיהם עליהם לתמוך בעורך הדין מיכאל ראבילו, הפרקליט של משפחת נתניהו, במקום השופט בדימוס אלרון, לתפקיד מבקר המדינה. עם זאת, מי שחתם למועמד אחר לא התבקש להסיר את החתימה.

כזכור, מוקדם יותר השבוע, כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם כי דיווחנו באופוזיציה שקלו מספר מועמדים מטעמם לתפקיד מבקר המדינה - אבל החליטו בינתיים שלא לבחור במועמד.

מקורות באופוזיציה ציינו בשיחה עם i24NEWS: "נתמוך בשופט העליון לשעבר אלרון שמקודם על ידי חברי הכנסת דלל וסעדה מהליכוד, וכבר החתים ח"כים על הטופס".

הסיבה של האופוזיציה לתמיכה באלרון - להביך את נתניהו ששוקל מועמד אחר כמו פרופסור אסף מידני ויוכל להפסיד בבחירות החשאיות במליאה למורדים בליכוד וגם "הרע במיעוטו מבחינתנו".