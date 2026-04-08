לפיד על הפסקת האש מול איראן: "נתניהו נכשל - לא היה אסון מדיני כזה בתולדותינו"

הפסקת האש שהוגשה בין ארצות הברית לאיראן מעוררת הבוקר (רביעי) תגובות רבות. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המהלך האמריקני - והגדיר אותו כ"כישלון" ו"אסון מדיני" של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"לא היה אסון מדיני כזה בכל תולדותינו. ישראל לא היתה אפילו ליד השולחן כשנעשו החלטות הנוגעות לליבת הביטחון הלאומי שלנו", כתב בחשבון ה-X שלו, "הצבא ביצע את כל מה שביקשו ממנו, הציבור הציג חוסן מדהים, אבל נתניהו נכשל מדינית, נכשל אסטרטגית, לא עמד באף אחת מהמטרות שהוא בעצמו הציב".

הוא הוסיף: "ייקח לנו שנים לתקן את הנזקים המדיניים והאסטרטגיים שנתניהו חולל בגלל יוהרה, רשלנות וחוסר תכנון אסטרטגי".

כזכור, נשיא ארצות הברית הכריז במהלך הלילה, כשעתיים לפני תום האולטימטום שהציב לאיראן, על השגת הפסקת אש למשך שבועיים. בלשכתו של ראש הממשלה התייחסו להחלטה, ופרסמו הודעה הביעו תמיכה בהחלטה האמריקנית. לצד זאת, דווח כי ישראל צפויה להפסיק גם היא את התקיפות באיראן למשך פרק זמן זה.