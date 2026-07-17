ישראל יוצאת לבחירות: אושר סופית סעיף פיזור הכנסת

מליאת הכנסת העבירה בקריאה שנייה ושלישית את חוק מימון מפלגות, אשר כולל את מועד פיזור הכנסת ב-17 ביולי • מוקדם יותר אושר החוק האחרון בבליץ החקיקה של הקואליציה, לפיו שירות החובה בצה"ל לא יקוצר

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים ■ 
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מליאת הכנסת
מליאת הכנסתנועם מושקוביץ / דוברות הכנסת

מליאת הכנסת העבירה הלילה (בין חמישי לשישי) בקריאה שנייה ושלישית את חוק מימון מפלגות הכולל את מועד פיזור הכנסת ב-17 ביולי.

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בתוך כך, מוקדם יותר אתמול אישרה סופית מילאת הכנסת את החוק האחרון בבליץ החקיקה של הקואליציה - הארכת שירות החובה ל-32 חודשים במסגרת הוראת שעה. בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הארכת השירות הסדיר במסגרת הוראת השעה נדרשת באופן מידי, לצורך עמידה ביעדי צה"ל ולצורך מתן מענה לצורכי הביטחון הקיימים".

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בימים האחרונים ריכזה הקואליציה מאמץ אחרון להעביר את מרב חוקיה בימיו האחרונים של מושב הכנסת הנוכחי לפני היציאה לבחירות. בין החוקים השנויים במחלוקת שהועברו: חוק יסוד לימוד תורה, החוק לביטול מעצרי עריקים, הפרדה מגדרית באקדמיה בתארים מתקדמים, חוק התקשורת, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש ועוד.

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