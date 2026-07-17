מליאת הכנסת העבירה הלילה (בין חמישי לשישי) בקריאה שנייה ושלישית את חוק מימון מפלגות הכולל את מועד פיזור הכנסת ב-17 ביולי.

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בתוך כך, מוקדם יותר אתמול אישרה סופית מילאת הכנסת את החוק האחרון בבליץ החקיקה של הקואליציה - הארכת שירות החובה ל-32 חודשים במסגרת הוראת שעה. בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הארכת השירות הסדיר במסגרת הוראת השעה נדרשת באופן מידי, לצורך עמידה ביעדי צה"ל ולצורך מתן מענה לצורכי הביטחון הקיימים".

בימים האחרונים ריכזה הקואליציה מאמץ אחרון להעביר את מרב חוקיה בימיו האחרונים של מושב הכנסת הנוכחי לפני היציאה לבחירות. בין החוקים השנויים במחלוקת שהועברו: חוק יסוד לימוד תורה, החוק לביטול מעצרי עריקים, הפרדה מגדרית באקדמיה בתארים מתקדמים, חוק התקשורת, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש ועוד.