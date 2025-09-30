מינוי זיני והקרע באופוזיציה: "הביטחון מחוץ לפוליטיקה"

משבר פוקד את המחנה המרכזי באופוזיציה על רקע מינוי ראש השב"כ החדש דוד זיני. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן פרסם היום (שלישי) פוסט בו הביע התנגדות נרחצת למינוי וטען: "נבחן כל מינוי של הממשלה הזו ואם סטה מן הדרך הדמוקרטית - אנחנו נחליף אותו". מנגד, יו"ר כחול לבן בני גנץ: "הצלחתו היא הצלחת כולנו ואסור לנו בשום אופן להכתים אותו לפני שנכנס לתפקידו - ביטחון המדינה מחוץ לפוליטיקה".

"אנחנו נמנה אנשים שישרתו את הממלכה ולא את המלך, נאמני דמוקרטיה שפועלים על פי חוק לטובת כלל אזרחי ישראל ומדינת ישראל", כתב גולן ברשת X.

https://x.com/i/web/status/1972912121307648095 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

גנץ הגיב: "‏איזה תיקון בדיוק אנחנו מציעים? איך אפשר לומר שנקים כאן ממשלה אחרת טובה יותר, ובאותה נשימה לאיים על ראשי הארגונים הביטחוניים ושומרי הסף ולהתנהג בדיוק כמו מה שאנחנו רוצים להחליף, עוד לפני שנכנסו לתפקיד? יאיר, גם לי כמוך יש ביקורת קשה מאוד על הליך מינויו של זיני, אבל מהרגע שהוא יבחר הוא ראש שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל, שלי ושלך. הצלחתו היא הצלחת כולנו ואסור לנו בשום אופן להכתים אותו לפני שנכנס לתפקידו. תשאירו את ביטחון המדינה מחוץ לפוליטיקה".

https://x.com/i/web/status/1972921587721461968 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה למזכירות הממשלה ולייעוץ המשפטי להתקדם עם המינוי של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ - גם בהיעדרו, שכן טס לארצות הברית לנאום בעצרת האו"ם וקיומן של פגישות דיפולמטיות בעניין מלחמת חרבות ברזל, כולל עם נשיא ארצות הברית דולנד טראמפ.