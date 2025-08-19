קיש על המחאות מול ביתו: "שאלו את אשתי איך זה לישון עם בוגד"

מומלצים -

שר החינוך, יואב קיש, התייחס היום (שלישי) בכנס איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות לסערה סביב הרמקולים שהושמעו בזמן הפגנה מול ביתו, שהתרכזו באירועים שהתרחשו בחודשים האחרונים. קיש טען כי המוזיקה שימשה כדי להגן על משפחתו מפני האלימות המילולית והפגיעה האישית. "שאלו את אשתי איך זה לישון עם בוגד? לא רציתי שהמשפחה שלי תשמע את הרעל הזה, לכן שמתי שירים מחזקים ומחברים", אמר.

לדבריו, ההפגנות, שמתקיימות כבר מעל שנה, כוללות קללות וצעקות אלימות המכוונות כלפי אשתו וילדיו, והילדים אף מפחדים לצאת מהבית. "הכי רע בכל האירוע - שמערבים גם את בני המשפחה והילדים שלי, שלא קשורים אליו, כדי לפגוע בנו", הוסיף קיש.

השר הוסיף כי לא הייתה כל כוונה לפגוע באם השכולה שנכחה במקום: "המוזיקה הייתה שם לפני שהיא הגיעה. לא היה לי מושג מי בחוץ, לא שמעתי מה קורה בחוץ. עכשיו מנסים לצייר כאילו באתי ושמתי מוזיקה לאם שכולה. המרחק בין זה למציאות זו תהום שבלתי ניתן לגשר עליה".

קיש חזר והדגיש את מחויבותו למשפחות החטופים והמשפחות השכולות: "אני עסוק בלעזור למשפחות חטופים, משפחות שכולות, ילדים שחזרו מהשבי. זו שליחות מבחינתי, ולא עושה שימוש פוליטי זול בחטופים ובמשפחותיהם".

השר גם מותח ביקורת על מי שארגן את הביקור של האם השכולה סיגל מנצורי, אמא של רויה ונורל שנרצחו ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה, במקום: "רציתי לדבר איתה והיא לא רצתה, אני מכבד כל אחד ואחת. אני לא מכבד צביעות ולא אתן יד לפגיעה במשפחה שלי".

נזכיר, כי בזמן שהאם השכולה דיברה בהפגנה, שהייתה חלק מאירועי המחאה הנרחבים ביום ראשון האחרון, הושמעה מוזיקה חזקה מבית השר כדי להחריש את קולות המחאה.