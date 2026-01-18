הגינוי על שילוב טורקיה במועצת השלום - תואם עם ארה"ב

הקבינט המצומצם התכנס הערב (ראשון) בצל ההודעה החריגה של לשכת ראש הממשלה אתמול בדבר חוסר ההסכמות עם האמריקנים על הרכב מועצת השלום בעזה ועל נושאים נוספים. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מהדורה המרכזית" שהודעת הגינוי של נתניהו על שילוב הטורקים במועצת השלום תואמה מראש עם ארצות הברית.

בישראל חוששים פחות משילוב הקטארים והטורקים במועצת השלום, אך העובדה שהאמריקנים בחרו לשלב שני גורמים בכירים כשר החוץ הטורקי ואיש בכיר קטארי בזרוע הביצועית, בוועד המנהל של עזה, מדאיגה. ל-i24NEWS נודע: הייתה הפתעה מהודעה של הבית הלבן בסוף השבוע משילוב השניים בזרוע הביצועית אך לא משילובם באופן כללי.

בתוך כך, כתבנו בכנסת עמיאל ירחי דיווח על מתיחות שנרשמה בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהתרחשה היום, כאשר שרים רבים מתחו ביקורת חריפה על הקמת "מועצת השלום" בעזה, וטענו כי מדובר במהלך חסר אחריות ביטחונית. חלק מהשרים אף אמרו לאחר הדיון כי יצאו ממנו מתוסכלים. במקביל, גורם מעורה בפרטים, ההודעה הנרגזת לכאורה של ראש הממשלה הייתה מתואמת עם האמריקנים, ואין זה מקרי שלא יצאה תגובה מהבית הלבן להודעה הזו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להרגיע את השרים והציג בפניהם הבטחות שקיבל, לדבריו, מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. נתניהו אמר לשרי הקבינט כי טראמפ רואה עין בעין עם ישראל את הצורך בפירוז מלא של עזה לפני כל מהלך של שיקום. על פי נתניהו, הנשיא האמריקני מסכים כי הפירוז חייב לכלול לא רק אמצעי לחימה, אלא גם מנהרות, מחרטות ויכולות ייצור צבאיות של חמאס. עוד אמר נתניהו כי טראמפ הציב לחמאס דד ליין ברור לעמידה בדרישות, וכי אם הארגון לא יעמוד בלוח הזמנים - ישראל תקבל "אור ירוק" לפעול.

למרות הדברים, שרים בקבינט המשיכו למתוח ביקורת על המהלך וטענו כי מדובר בסיכון מיותר, וכי הממשלה אינה מקבלת תמונה מלאה על ההשלכות בשטח.