גפני במתקפה על הליכוד: "לא אוהבים את השותפות הזו"

יושב ראש מפלגת דגל התורה, ח"כ משה גפני, השתתף היום (חמישי) בועידת בני הישיבות והתייחס לליכוד: "זה לא שאנחנו אוהבים את השותפות הזאת - אנחנו לא רואים שהם שלנו נלחמים עבורינו. הציבור המסורתי הוא שותף שלנו - אבל ההנהגה שלו עושה דברים שלא עושים לשותפים".

"אין קיום לעם היהודי בלי לומדי תורה. המלחמה כיום נגד עולם התורה מזכירה את הרומאים - זה חוזר על עצמו כיום, ימים שבהם נלחמו נגד העם היהודי שלא יוכל ללמוד תורה. אנחנו לא נאפשר את הדבר הזה ונילחם בכל כוחינו!", אמר גפני.

"מהועידה הקדושה הזאת אנחנו אומרים קבל עם ועולם: עולם התורה לא רק שימשיך ויהיה חזק אלא הוא יגדל עוד, והוא יהיה זה שמוביל את העם היהודי. תדעו, ואני אומר את זה כאן במלוא האחריות, יש רבים אצלם שבכלל לא מתכוונים ללומדי התורה, הם רוצים רק שנעזוב את הקואליציה ואנחנו לא נחליט מי ישלוט כאן".

לפני כחודש גפני עורר סערה כשהתראיין ב"כיכר השבת" ותקף בחריפות את מגזר הציונות הדתית בגין מה שכינה לטענתו "מובילי ההסתה נגד לומדי התורה". בתגובה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף: "תתבייש לך, לך תבקר משפחות שכולות".

"מי שמוביל את המלחמה נגד לומדי התורה אלו הם הציונות הדתית, אלה שכל הזמן לא מספיקים להגיד שהם גם לומדים. שלא יגידו לנו מה לעשות, הקנדציה הזו היא גד כריתות של שותפות עם הציונות הדתית", אמר.