בלשכת ראש הממשלה נרשמה דריכות בעקבות ראיון שהעניק אמש (ראשון) שר הביטחון ישראל כ"ץ, שבו הודיע להפתעת הצמרת הביטחונית על החלפת מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, כך פרסם הערב כתבנו הפוליטי נדב אלימלך. בעקבות הסערה הציבורית, בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו פנו לכ"ץ לבירור הדברים בשידור.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

שר הביטחון הסביר: "סערה בכוס תה. לא הדחתי - זמיר ביקש למנות אותו לתפקיד. עכשיו הוא מתהפך עליי", בעוד בסביבת נתניהו מתחו ביקורת חריפה על עצם הפרסום בשידור חי ותהו: "מה אתה מעדכן בטלוויזיה על ההחלטה?".

הסערה החלה לאחר ששר הביטחון הודיע על קידום מינויו של האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז בשידור חי בערוץ 14, צעד שנתפס במערכת הפוליטית והצבאית כהדחה של האלוף בלוט.

בתגובה לביקורת הקשה משני צידי המתרס הפוליטי ובכירים לשעבר, פרסם כ"ץ הודעה בה הבהיר: "הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור הוא שקר מוחלט, כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה". כ"ץ הסביר כי מדובר במימוש המלצה קודמת של הרמטכ"ל מיוזמתו, וכי הליך המינוי כבר היה בעיצומו חודשים לפני הראיון.

מנגד, ההכרזה של שר הביטחון גררה תגובות חריפות וחשפה מתיחות עמוקה מול צמרת צה"ל, שכן בלשכת הרמטכ"ל לא ידעו על ההודעה מראש. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל", והודגש כי האלוף בלוט זוכה לאמון מלא ואין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתקופה רגישה זו.

בהודעה משותפת לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולראשי הרשויות ביהודה ושומרון נכתב: "שר הביטחון הדגיש כי צה"ל פועל בהתאם למדיניות הממשלה, וכי מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, לא הודח וכי הוא מגבה ומחזק את כל מפקדי וחיילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת".