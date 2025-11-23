רה"מ יפעל נגד רע"מ? "נוציא האחים המוסלמים מחוץ לחוק"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח הערב (ראשון) את נשיא ארצות הברית לאחר שהגדיר את הארגון הקיצוני "האחים המוסלמים" כארגון טרור והוציא אותו אל מחוץ לחוק במדינה. בהצהרה שמסר ברקע החיסול של רמטכ"ל חיזבאללה בדאחייה, אמר נתניהו כי הוא יפעל להוציא את הארגון מחוץ לחוק גם בארץ.

"אני רוצה לשבח את הנשיא טראמפ על ההחלטה שלו להוציא אל מחוץ לחוק ולהגדיר את 'האחים המוסלמים' כארגון טרור. זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון. ולכן, מדינת ישראל כבר הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב", הצהיר רה"מ.

מפלגת רע"מ, שבראשה עומד מנסור עבאס, נחשבת לזרוע הפוליטית של הפלג הצפוני בתנועה האיסלאמית. ראש הממשלה, שניהל משא ומתן איתה בעבר - תקף בעבר את השותפות שלה בממשלת בנט-לפיד, כשאמר כי "הם עשו ברית עם האחים המוסלמים".

מפלגת חד"ש תקפה את ההצהרה: "הצהרותיו המסוכנות של נתניהו לגבי השלמת הוצאת התנועה האיסלאמית אל מחוץ לחוק, לאחר האיסור על הפלג בראשות השיח' ראאד סלאח בשנת 2015, מראות שאיש אינו חסין מפני תוכניותיו של ראש הממשלה ומשרתיו החדשים במנגנוני הביטחון. התגובה הטובה ביותר היא להתעלות מעל כל המחלוקות ולחזק את אחדותנו במאבק כדי להתמודד עם ממשלת הדיכוי הפשיסטית ולהפיל אותה".

עוד הוסיפה המפלגה כי היא "תגיש בקשה לכינוס דחוף של ועדת המעקב, כדי לשמוע מרע"מ על הרדיפות שננקטו נגדם עד כה ולבחון את הצעדים המשפטיים, הפוליטיים והעממיים האפשריים לסיכול התוכנית הזו".