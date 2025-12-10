פרסום ראשון: בממשלה מאיצים את החוק לחקירת היועמ"שית

אחרי חשיפת i24NEWS על מעורבות היועמ"שית גלי בהרב מיארה בחקירת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, כתבנו עמיאל ירחי דיווח הערב (רביעי) כי בממשלה גובר הלחץ לקדם את ה"חוק לחקירת היועמ"שית".

היום אושר החוק בטרומית בהליך מהיר מהרגיל, ובכיר בממשלה מסר ל-i24NEWS כי "הפרסומים האחרונים במעורבותה בפרשת הפצ"רית מחייבת חקיקת חוק נגדה".

בתוך כך, פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף ב"מהדורה המרכזית" פרטים חדשים מתוך חקירתו של תא"ל גל עשהאל. בחלק הראשון של התמלילים, שפורסמו אמש, עשהאל מגלגל את האחריות על היועצת המשפטית לממשלה בחקירת ההדלפה משדה תימן.

החוקר הטיח: "אתה חשוד בבדיקה רשלנית תוך שאתה מצוי בניגוד עניינים". עשהאל השיב: "איזה ניגוד עניינים? המינוי שלי לבדיקת ההדלפה היה על דעת לשכת היועמ"שית. הם החליטו שאני לא בניגוד עניינים. יותר מזה: זה אושר בבג"ץ. איך אני אשם?".