למרות הצהרות החרדים: הושג רוב להעברת תקציב המלחמה

פרסום ראשון: הושג רוב לאישור תקציב המלחמה במליאת הכנסת, זאת למרות הצהרת מפלגת "יהדות התורה" כי יתנגדו למהלך, דבר שיוביל להפלת התקציב. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן פרסם הבוקר (רביעי) לראשונה את הפרטים, לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הפעילו לחצים על חבר הכנסת משה גפני להימנע בהצבעה, ובכך לאפשר את אישור את התקציב במליאת הכנסת.

הוא עלה להתייעצות רבני דגל התורה שהורו לו שלא להתנגד אך לשיקולו האם להימנע או לתמוך. מדובר בקופסא תקציבית בסך של 30 מליארד שקלים, שנועדה לצרכי המלחמה.עם איראן.

מוקדם יותר השבוע, פרסמנו כי בצל האיום החרדי, ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לפצל את "יהדות התורה" כדי להצליח להעביר את התקציב.

כפי שפרסמנו לראשונה, בסיעה כולה הודיעו כי יתנגדו להעברת הקופסא הביטחונית בסך 30 מיליארד שקלים. תחילה הודיעו כי התנגדותם היא בשל מעצרי תלמידי הישיבות, אך לקראת ההצבעה היום, הח"כים החרדים העלו דרישות תקציביות בכדי שימנעו בהצבעה על התקציב.

עם זאת, באוצר לא מיהרו להיענות לדרישות החרדים. כך מסר גורם באוצר ל-i24NEWS: "זו הבעיה של נתניהו וכ"ץ, הם מוזמנים לפתור אותה".