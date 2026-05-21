השרה מאי גולן תקפה את ח"כ גלעד קריב; שגריר ישראל בארה"ב גינה: "חצתה גבול"

לקראת משבר נוסף מול יהדות התפוצות? שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר תקף היום (חמישי) את דבריה של השרה מאי גולן נגד חבר הכנסת גלעד קריב והיהדות הרפורמית.

"אני מגנה בחריפות את התקפתה המילולית של השרה מאי גולן על חבר הכנסת גלעד קריב ועל היהדות הרפורמית בכלל. כיהודי אורתודוקסי וכנציגה של ישראל בארצות הברית אני מוצא את דבריה מגעילים וראויים לגינוי, ראויים לנזיפה ולגינוי", כתב בחשבון ה-X הרשמי שלו.

הוא הוסיף: "הבדלים תיאולוגיים, פוליטיים ואידיאולוגיים הם בסדר, אפילו הכרחיים לעם בריא. אבל יש קו שאי אפשר לחצות, זהו קו שמפריד בין ויכוח לשנאה ומפריד בין אלטרואיזם לפופוליזם. רבים מדי חוצים את הגבול. הצהרתה של מאי גולן היא אחת מהן. אפגוש בקרוב את מנהיגי התנועה הרפורמית, באופן אישי, כדי להתנצל בשם ישראל".

כזכור, השרה גולן מהליכוד תקפה אמש את חבר הכנסת קריב ממפלגת העבודה, רב רפורמי, זאת ברקע דיווח לפיו מינתה את רפי קדושים ליועץ. "מה שהוא עושה, אתה לא תעשה עוד מאתיים גלגולים כשאתה מחתן כלבים בבתי כנסת ההזויים שלך או הולך עם נשות הכותל", אמרה.

קריב כתב בתגובה בחשבונו ברשת X: "מאי גולן, שרה בישראל, מפיצה עלילות אנטישמיות מכוערות נגד מיליוני יהודים רפורמים בארץ וברחבי העולם היהודי. זו הממשלה האנטי ציונית והאנטישמית ביותר בתולדות ישראל. הם הפכו את הקנאות והדורסנות לדרך חיים. הם יורקים בפנים של כל מי שמחזיק באמונות שונות מהם".

"אבל זוהי שירת הברבור שלהם. ובמקומם תבוא ממשלה שמכבדת כל יהודי באשר הוא יהודי, וכל אדם", סיכם.